Wariant omikron przybiera na sile. Świąteczne akcje szczepień w Niemczech i Wielkiej Brytanii

W związku z przybierającym na sile wariantem omikron w Wielkiej Brytanii i Niemczech przeprowadzono specjalne akcje szczepień przeciw COVID-19. Wielu londyńczyków w Boże Narodzenie skorzystało z tej możliwości. W Niemczech z kolei można było się zaszczepić w wigilię m.in. w kolońskiej katedrze. - Jeśli możemy choć trochę pomóc w tym, by ludzie znów mogli się spotykać, to jest to nasz wkład - powiedział agencji Reutera diakon Guido Assmann.

Wielka Brytania odnotowuje najwyższe dzienne przyrosty zakażeń od początku pandemii COVID-19.

W związku z tym wiele osób w Londynie spędziło Boże Narodzenie w kolejkach do punktów szczepień. - To jest czas dla rodziny. To czas, który chcesz spędzić z bliskimi, i często właśnie w takich chwilach mamy okazję zastanowić się nad priorytetami. A priorytety są takie, że chcesz chronić siebie i tych, których kochasz - powiedział dr Najib Seedat w punkcie szczepień we wschodnim Londynie.

Bożonarodzeniowa akcja szczepień w Wielkiej Brytanii Reuters

Jak dodał, "jeśli jeszcze nie mieliście okazji podjąć decyzji (o szczepieniu - red.), chcemy, abyście wiedzieli, że jesteśmy tu dziś, jutro i przez resztę miesiąca, abyście mogli przyjść i się zaszczepić".

Bożonarodzeniowa akcja szczepień w Wielkiej Brytanii Reuters

Setki osób zaszczepiły się w wigilię w katedrze w Kolonii

Z kolei w wigilię setki osób ustawiły się w kolejce przed katedrą w Kolonii w nadziei, że uda im się zaszczepić jeszcze przed rozpoczęciem świąt.

Kolejka do punktu szczepień, który zlokalizowano w katedrze w Kolonii Reuters

- Jeśli możemy choć trochę pomóc w tym, by ludzie znów mogli się spotykać, to jest to nasz wkład - powiedział agencji Reutera diakon Guido Assmann z kolońskiej katedry.

Szczepienia przeciw COVID-19 w katedrze w Kolonii Reuters

Federalny minister zdrowia Karl Lauterbach (SPD) spodziewa się dużej fali zakażeń omikronem w Niemczech już na przełomie roku.

"Omikron niedługo może spowodować, że opadająca obecnie fala zachorowalności ponownie wzrośnie. Dlatego eksperci wciąż wzywają do szczepień przypominających, a także wprowadzenia powszechnego obowiązku szczepień przeciw COVID-19" – podał ZDF.

Autor:pp

Źródło: Reuters, PAP