Omikron. Nowy wariant koronawirusa otrzymał nazwę i klasyfikację

Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia spotkali się w piątek, aby ocenić nowy wariant B.1.1.529 koronawirusa, który pierwotnie zidentyfikowano na południu Afryki (w RPA i Botswanie). W oświadczeniu po spotkaniu opisano, że pierwszy przypadek wariantu B.1.1.529 został zgłoszony do WHO 24 listopada z Republiki Południowej Afryki.

Podczas obrad zdecydowano, że B.1.1.529 zostanie podniesiony do rangi wariantu "niepokojącego" (VOC - ang. variants of concern). Kolejne warianty koronawirusa oznaczane są literami alfabetu greckiego. Najnowszy otrzymał nazwę Omikron. Wcześniejsze to m.in. Delta i Lambada.