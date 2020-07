Mają pierwsze przypadki koronawirusa od kwietnia. Ewakuują 80 tysięcy turystów

Wietnam zamknął miasto Danang dla turystów po tym, jak odnotowano tam 14 przypadków koronawirusa. To pierwsze potwierdzone zakażenia w tym kraju od kwietnia. Wietnamski rząd zdecydował o ewakuowaniu z miasta około 80 tysięcy turystów.

Ewakuacja zajmie co najmniej cztery dni w sytuacji, gdy krajowe linie lotnicze wykonują ok. 100 lotów dziennie z Danang do 11 wietnamskich miast – przekazał rząd w oświadczeniu. Ewakuacja obejmie około 80 tysięcy osób, głównie miejscowych turystów.