Rekordowa liczba testów w ciągu doby. Brytyjczycy chcą pokazać pełniejszy obraz epidemii

Minister zdrowia Matt Hancock poinformował we wtorek, że w ciągu doby liczba osób, które zmarły po zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2 w Wielkiej Brytanii wzrosła o 586 osób. Łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w tym kraju wynosi już ponad 21 tysięcy osób.

W Wielkiej Brytanii z powodu koronawirusa zmarło już 21 678 osób - bilans obejmuje zgony zarejestrowane w szpitalach w ciągu 24 godzin między godziną 17 w niedzielę a godziną 17 w poniedziałek. To wyraźnie więcej niż przez dwa poprzednie dni, gdy bilans zgonów spadł do najniższego poziomu od początku kwietnia, jednak ten spadek w pewnej mierze wynikał z opóźnień przy potwierdzaniu przyczyn śmierci w weekend. 586 to zarazem wyraźnie mniej niż w ciągu pięciu wcześniejszych dni.

Dane takie jak średnia liczba zgonów z siedmiu kolejnych dni czy liczba osób przebywających w szpitalach wydają się wskazywać, że szczyt epidemii miał miejsce około dwa tygodnie temu. Jak podano podczas codziennej rządowej konferencji prasowej, w ciągu ostatniego tygodnia liczba osób przebywających w szpitalach zmniejszyła się o 14 procent.

W Wielkiej Brytanii odnotowano już 21 tysięcy zgonów z powodu koronawirusa FACUNDO ARRIZABALAGA/PAP/EPA

Minister zdrowia Matt Hancock poinformował również, że od wybuchu epidemii przeprowadzono prawie 763,5 tysięca testów na obecność koronawirusa. W przypadku 161 145 testów uzyskano wynik pozytywny, co oznacza wzrost o 3996 w stosunku do stanu z dnia poprzedniego. Był to najmniejszy wzrost nowo wykrytych przypadków od trzech tygodni i drugi przypadek w kwietniu, by ich dobowy przyrost był mniejszy niż cztery tysiące.

Jednocześnie w Wielkiej Brytanii rośnie liczba przeprowadzanych testów - w ciągu ostatniej doby przeprowadzono ich prawie 43,5 tysiąca, co jest największą liczbą do tej pory. Minister zdrowia zapowiedział, że od środy codzienne statystyki będą uwzględniały również zgony poza szpitalami, co da pełniejszy obraz skutków epidemii.

Jak podał wcześniej we wtorek brytyjski urząd statystyczny ONS, w tygodniu 11-17 kwietnia w szpitalach miało miejsce 77,4 proc. zgonów z powodu koronawirusa odnotowanych w Anglii i Walii.

W ostatnich tygodniach media na Wyspach - m.in. BBC i telewizja Sky News - pisały o katastrofalnej sytuacji w tamtejszych domach opieki i wielu ogniskach zakażenia. Donosiły o setkach chorych na COVID-19 osób i fakcie nie włączania ich w statystyki zakażeń.

Autor:asty/adso