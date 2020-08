W pośpiechu wracali do kraju, by uniknąć kwarantanny. Tłumy w pociągach, samolotach i na promach

Od czwartej rano w sobotę w Wielkiej Brytanii obowiązuje 14-dniowa kwarantanna dla przybywających z Francji, Malty i Holandii. W piątek wielu podróżnych z Francji próbowało wrócić do Zjednoczonego Królestwa z Francji wszelkimi możliwymi środkami, by uniknąć dwutygodniowej izolacji. Jak podaje BBC, miejsca w pociągach zostały wyprzedane, a bilety lotnicze z Francji znacząco podrożały.

"Musieliśmy wydać około 800 funtów, bo nie stać nas było na kolejne dwa tygodnie wolnego od pracy"

Pasażerki pociągu Eurostar, które w piątek przyjechały z Paryża do Londynu PAP/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

Tom Duffell, który prowadzi mały biznes, skrócił swoje wakacje w Nicei z żoną i dwójką dzieci o cztery dni i zarezerwował w ostatniej chwili bilety na samolot do domu. - Wczoraj rozkoszowaliśmy się dobrym koktajlem i nagle pojawiła się wiadomość, że trzeba zarezerwować loty - mówił mężczyzna, cytowany przez BBC.

Eurotunnel: 12 tysięcy osób próbowało zarezerwować bilety przez godzinę od ogłoszenia nowych zasad kwarantanny

O tym samym problemie w rozmowie z BBC mówiła Stephanie Thiagharajah, która wróciła do Kent z Francji. Kobieta skrytykowała "szalony" sposób nałożenia kwarantanny i powiedziała, że "ryzykowne" posunięcie stworzyło "ogromną liczbę ludzi przybywających do kraju w tym samym czasie".

Podróżni próbujący wrócić do Wielkiej Brytanii z Francji przed przywróceniem obowiązkowej kwarantanny Reuters

Ceny niektórych lotów do Wielkiej Brytanii z Paryża wynosiły ponad 450 funtów, w porównaniu do 66 funtów za lot w sobotę. Mimo to wiele bezpośrednich lotów z południa Francji zostało wyprzedanych.