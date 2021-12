Wielka Brytania podnosi poziom zagrożenia koronawirusowego

Oświadczenie naczelnych lekarzy Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej

"Transmisja COVID-19 jest już wysoka lokalnie, głównie nadal napędzana przez deltę, ale pojawienie się omikronu stwarza dodatkowe i szybko rosnące zagrożenie dla społeczeństwa i służby zdrowia. Wstępne dowody wskazują, że omikron rozprzestrzenia się znacznie szybciej niż delta i ochrona zapewniana przez szczepionki przed objawową chorobą wywołaną przez omikron jest niższa. Dane dotyczące tego, jak ciężko przebiega choroba, będą jaśniejsze w nadchodzących tygodniach, ale już teraz zdarzają się hospitalizacje z powodu omikronu i prawdopodobnie będą one szybko wzrastać" - napisali we wspólnym oświadczeniu naczelni lekarze Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej.

Boris Johnson o dawce przypominającej

W niedzielę wieczorem brytyjski premier Boris Johnson wygłosił przemówienie do narodu, w którym oświadczył, że Wielka Brytania "stoi teraz w obliczu sytuacji kryzysowej w walce z nowym wariantem omikron". - Musimy pilnie wzmocnić nasz mur ochronny w postaci szczepionki, aby utrzymać bezpieczeństwo naszych przyjaciół i bliskich. Wiemy z gorzkiego doświadczenia, jak rozwijają się te krzywe wykładnicze - mówił Johnson. - Nikt nie powinien mieć żadnych wątpliwości: nadchodzi fala omikronu i obawiam się, że teraz jest jasne, że dwie dawki szczepionki po prostu nie wystarczą, aby zapewnić poziom ochrony, którego wszyscy potrzebujemy. Ale dobrą wiadomością jest to, że nasi naukowcy są pewni, że trzecią dawką - dawką przypominającą - wszyscy możemy przywrócić nasz poziom ochrony - podkreślił, ogłaszając, że wszyscy dorośli mieszkańcy Wielkiej Brytanii mają przed końcem tego roku mieć możliwość przyjęcia dawki przypominającej szczepionki przeciw COVID-19.

Do tej pory wyznaczoną przez rząd datą na osiągnięcie tego celu był 31 stycznia 2022 roku, dlatego Johnson przyznał, że zrealizowanie nowego planu będzie wymagało "nadzwyczajnego wysiłku" i w związku z tym niektóre wizyty lekarskie będą musiały zostać przełożone do nowego roku, ale wyjaśnił, że fala zakażeń spowodowana wariantem omikron przytłoczy służbę zdrowia i liczba odwołanych wizyt w nowym roku będzie jeszcze większa. Aby udało się osiągnąć cel, do pomocy włączy się wojsko oraz wolontariusze, otwarte zostaną nowe punkty szczepień, a w istniejących wydłużone będą godziny otwarcia. Od środy wszyscy dorośli w Anglii, którzy drugą dawkę dostali przynajmniej trzy miesiące temu, będą mogli zapisywać się na dawkę przypominającą. Także w nadchodzącym tygodniu taką samą możliwość będą mieli mieszkańcy pozostałych części Zjednoczonego Królestwa. Do soboty włącznie w całym kraju dawkę przypominającą przyjęło 23,1 mln osób, co stanowi 40,2 proc. mieszkańców powyżej 12. roku życia. Sobota była rekordowym dniem do tej pory - otrzymało ją 530 tys. osób.