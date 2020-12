W Londynie będzie obowiązywał najwyższy poziom restrykcji

Locdown w Anglii zakończył się 2 grudnia i powrócono do trzech poziomów restrykcji regionalnych. Zapowiedziano wówczas, iż pierwszy przegląd sytuacji nastąpi w środę 16 grudnia, a zmiany w ograniczeniach zaczną obowiązywać od 19 grudnia. Brytyjski rząd, który do tej pory za wszelką cenę starał się uniknąć wprowadzania najwyższego poziomu restrykcji w stolicy, uznał jednak, że sytuacja jest na tyle poważna, iż nie ma co czekać do zapowiadanego rozeznania sytuacji.