Anglia zaostrza restrykcje epidemiczne i wprowadza certyfikaty covidowe. W związku z wariantem omikron

W związku z rozprzestrzenianiem się wariantu koronawirusa omikron brytyjski premier Boris Johnson ogłosił w środę przejście w Anglii do "planu B", co oznacza przywrócenie niektórych restrykcji oraz wprowadzenie certyfikatów covidowych.

Nowe ograniczenia w Anglii - co i kiedy się zmieni?

Od poniedziałku przywrócone zostaje zalecenia pracy z domu dla tych osób, które mają taką możliwość. Za tydzień natomiast zaczną obowiązywać certyfikaty covidowe jako warunek wejścia do klubów nocnych i innych miejsc z dużą publicznością. Będą one wymagane we wszystkich miejscach zamkniętych bez wyznaczonych miejsc siedzących z widownią powyżej 500 osób, we wszystkich miejscach na otwartej przestrzeni bez wyznaczonych miejsc siedzących z widownią powyżej 4000 osób oraz we wszystkich miejscach, gdzie obecne jest ponad 10 tys. osób. Certyfikatem covidowym może być zarówno dowód szczepienia, jak i negatywny wynik testu na obecność koronawirusa.