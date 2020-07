Pandemia "zagrożeniem finansowym" dla brytyjskich uczelni. Niektórym grozi bankructwo

Epidemia "stanowi znaczące zagrożenie finansowe" dla brytyjskiego szkolnictwa wyższego i spowoduje zmniejszenie aktywów większości uczelni, choć skala tych strat jest trudna do przewidzenia - oceniają analitycy Instytutu Studiów Fiskalnych (ang. Institute for Fiscal Studies - IFS). Szacuje się, że może to być od 3 do 19 miliardów funtów, co stanowiłoby od 7,5 proc. do prawie połowy rocznych przychodów sektora. Średnie szacunki to 11 mld funtów, czyli ponad jedna czwarta rocznych przychodów.