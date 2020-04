Wielka Brytania "na delikatnym i niebezpiecznym etapie" epidemii

Niedziela jest ostatnim dniem tymczasowego kierowania rządem przez ministra Dominica Raaba. Rzeczniczka urzędu premiera potwierdziła w sobotę późnym wieczorem, że Boris Johnson wróci w poniedziałek do pełnienia obowiązków. Na początku kwietnia trafił on do szpitala z powodu pogorszenia stanu zdrowia po zakażeniu koronawirusem, a przez ostatnie dwa tygodnie przechodził rekonwalescencję w Chequers, wiejskiej rezydencji brytyjskich premierów.

"Odrabiamy wszystkie zadania domowe"

Raab w niedzielnej rozmowie ze stacją Sky News powiedział, że kraj znajduje się "na delikatnym i niebezpiecznym etapie". - Musimy się upewnić, że robiąc kolejne kroki, stoimy pewnie. Postępujemy bardzo ostrożnie i trzymamy się zaleceń medycznych, naukowych. Teraz są to zasady dystansu społecznego, ale jednocześnie odrabiamy wszystkie zadania domowe, aby upewnić się, że jesteśmy przygotowani w odpowiednim czasie do następnego etapu - powiedział.

Bez żadnych planów stopniowego znoszenia obostrzeń

Rządzący są pod coraz większą presją, aby przedstawić strategię wyjścia z wprowadzonych prawie pięć tygodni temu i mających obowiązywać co najmniej do 7 maja ograniczeń, zgodnie z którymi zabronione jest wychodzenie z domów i przemieszczanie się bez uzasadnionego powodu.

Raab powtórzył stanowisko rządu, że ogłaszanie obecnie takiej strategii byłoby nieodpowiedzialne, gdyż zbyt wczesne znoszenie ograniczeń groziłoby drugim szczytem epidemii. Ostrzegł, że nawet jeśli niektóre z obostrzeń zostaną zniesione, nie będzie to oznaczało powrotu do dawnego życia i ludzie będą musieli przyzwyczaić się do nowej normalności, przynajmniej do czasu wynalezienia szczepionki, czego nie należy spodziewać się w tym roku.