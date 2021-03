"W ciągu jednego dnia zaszczepiliśmy równowartość populacji Liverpoolu, Southampton i Oksfordu"

W sobotę zastrzyk dostało 844 285 osób, co stanowi około 1,3 procent całej ludności kraju. To o ponad 160 tysięcy więcej niż w piątek i o ponad 287 tysięcy więcej niż w czwartek.

Do soboty włącznie pierwszą dawkę szczepionki otrzymało 27,6 miliona osób, czyli 52,5 procent dorosłej populacji kraju, zaś obie dawki ponad 2,2 miliona, czyli 4,2 procent dorosłych mieszkańców.

Najmniej zgonów od października

Oznacza to, że do osiągnięcia celu, jakim jest zaoferowanie do 15 kwietnia przynajmniej jednej dawki szczepionki wszystkim osobom z dziewięciu grup priorytetowych, pozostało już niespełna 4,4 miliona osób. Przy obecnym tempie, i zakładając, że nie będzie problemów z dostawami szczepionek, cel ten zostanie zrealizowany znacząco przed terminem.