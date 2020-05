Epidemia uszczupliła dochody brytyjskiej rodziny królewskiej. "Zmusi to dwór do szukania oszczędności"

Epidemia COVID-19 może spowodować, że przychody rodziny królewskiej z biletów wstępu do pałaców oraz sprzedaży pamiątek spadną nawet o jedną czwartą - podają brytyjskie media. "Zmusi to dwór do szukania oszczędności" - dodaje brytyjski dziennik.

Jak informuje brytyjska gazeta "The Sun" – lord szambelan William Peel, którego rolą jest organizacja i dbanie o funkcjonowanie dworu królewskiego, w mailu wysłanym do pracowników ostrzegł, że restrykcje wprowadzone w celu zatrzymania epidemii spowodują w tym roku utratę 17,8 milionów funtów dochodu. To z kolei przełoży się na wstrzymanie zatrudnienia i zamrożenie płac. "Chociaż wydaje się, że Wielka Brytania minęła szczyt zakażeń, nie jest jasne, kiedy skończą się takie środki jak dystans społeczny. Musimy zatem założyć, że może upłynąć jeszcze wiele tygodni, jeśli nie miesięcy, zanim będziemy mogli wrócić do normalnego trybu życia. Niewątpliwie nadchodzą bardzo trudne czasy i zdajemy sobie sprawę, że wielu z was będzie się martwić" - napisał Peel.