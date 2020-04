Test Borisa Johnsona na koronawirusa negatywny. "Premier koncentruje się na powrocie do zdrowia"

Boris Johnson koncentruje się na razie na powrocie do zdrowia, a nie na pracy rządu - przekazało biuro prasowe brytyjskiego premiera. Jak dodano, szef rządu jest w kontakcie z zastępującym go ministrem spraw zagranicznych Dominikiem Raabem. Przekazano także, że test na obecność COVID-19 wykonany Johnsonowi przed opuszczaniem szpitala nie wykazał koronawirusa.

Biuro prasowe premiera odmówiło spekulacji na temat tego, kiedy Boris Johnson mógłby powrócić do pełnienia obowiązków. "On został wypisany ze szpitala dopiero wczoraj. Wszelkie decyzje, które podejmie w związku z powrotem do pracy rządowej, będą zgodne z zaleceniami jego zespołu medycznego" - podkreślono.