Sondaż: Brytyjczycy spędzą wakacje w kraju

Z opublikowanego w poniedziałek sondażu ośrodka YouGov wynika, że ponad dwie trzecie Brytyjczyków nie planuje w ciągu najbliższego pół roku wyjeżdżać za granicę. Zainteresowanie podróżami zagranicznymi spada jeszcze bardziej w przypadku, gdyby mieli po powrocie do kraju odbyć 14-dniową kwarantannę.

Wyjazdu zagranicznego w ciągu najbliższych sześciu miesięcy nie planuje 68 procent Brytyjczyków. Taki wyjazd planuje 16 procent pytanych, a pozostałe 16 procent nie jest tego pewna. Najmniej skłonne do wyjazdów zagranicznych w tym roku są osoby powyżej 65. roku życia - wśród nich wyklucza to 75 procent ankietowanych - ale także w pozostałych grupach wiekowych wyraźna większość nie planuje podróży. Wśród osób w wieku 18-24 lata nie zamierza wyjeżdżać 60 procent ankietowanych, a w grupie 25-49 lat - 65 procent.

Najmniej niechętni do wyjazdów zagranicznych są mieszkańcy Londynu, gdzie taki wyjazd planuje 26 procent pytanych. W pozostałej części południowej Anglii ten odsetek wynosi 19 procent, w Szkocji - 15 procent, na północy Anglii - 13 procent, a w regionie Midlands oraz w Walii - 12 procent.

Ale niewielka chęć do podróży zagranicznych spada jeszcze bardziej, gdyby ankietowani musieli po powrocie do kraju odbyć 14-dniową kwarantannę. Od poniedziałku takim obowiązkiem objęci są z niewielkimi wyjątkami wszyscy przyjeżdżający do Wielkiej Brytanii. Jeśli ten nakaz zostanie utrzymany, zagraniczny wyjazd wakacyjny planowałoby tylko 11 proc. ankietowanych, nie rozważałoby tego 77 proc., a pozostałe 12 proc. nie jest pewne.