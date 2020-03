"Żaden premier nie chce wprowadzać takich środków w życie". Brytyjczycy mają zostać w domach

- Od dzisiejszego wieczoru muszę wydać Brytyjczykom bardzo prostą instrukcję: musicie zostać w domu. Ponieważ najważniejsze, co musimy zrobić, to powstrzymać rozprzestrzenianie się choroby między domami - oświadczył premier Boris Johnson w przemówieniu telewizyjnym.

Wszystkie restrykcje wchodzą w życie natychmiastowo, na okres co najmniej trzech tygodni, przy czym rząd będzie stale dokonywał oceny ich skuteczności. Policja będzie uprawniona do egzekwowania nakazu pozostawania w domu, między innymi nakładając kary finansowe i rozpraszając zgromadzenia większe niż dwie osoby.

"Nie ma łatwych opcji"

Tym, co skłoniło Johnsona do wprowadzenia tak radykalnych środków, były pokazywane w mediach zdjęcia ludzi masowo korzystających z ciepłej słonecznej pogody w miniony weekend. Brytyjczycy mimo rządowych zaleceń, by pozostać w domach, poszli się do parków, pojechali na wycieczki poza miasto, a nawet do nadmorskich kurortów.