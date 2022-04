Zachorowała na COVID-19 dwa razy w ciągu 20 dni. Naukowcy: to rekordowo szybka reinfekcja

BBC donosi o przypadku 31-letniej kobiety, zatrudnionej w brytyjskiej placówce zdrowia, która zachorował na COVID-19 dwukrotnie w ciągu 20 dni. To - twierdzą naukowcy - najkrótszy odnotowany dotąd odstęp między infekcjami wirusem SARS-CoV-2 u tej samej osoby.

Gdy kobieta po raz pierwszy uzyskała pozytywny wynik testu PCR, nie miała żadnych objawów choroby. Niespełna trzy tygodnie później pojawiły się u niej kaszel i gorączka, co skłoniło ją do wykonania kolejnego testu. Dalsze badania wykazały, że pacjentka została zakażona dwoma różnymi wariantami koronawirusa - pod koniec grudnia deltą, a w styczniu - omikronem.

Jak pisze BBC, według przyjętej na Wyspach definicji, reinfekcja ma miejsce wówczas, gdy między dwoma pozytywnymi wynikami testu na koronawirusa upłynęło co najmniej 90 dni. Ale okazuje się, że do ponownego zakażenia może dojść znacznie szybciej. Brytyjscy urzędnicy podejrzewają, że nawet 900 tysięcy Brytyjczyków mogło zostać ponownie zainfekowanych wirusem SARS-CoV-2 do początku kwietnia.