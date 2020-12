Brytyjski premier ogłasza nowy, najwyższy poziom obostrzeń. "Wiem, jakie to będzie rozczarowanie"

Co zakładają nowe obostrzenia?

Nowe obostrzenia zakładają, że ludzie będą musieli pozostać w domach, z wyjątkiem ważnych powodów, takich jak praca. Handel detaliczny (oprócz sklepów sprzedających produkty niezbędne do życia), rekreacja i rozrywka w zamkniętych pomieszczeniach zostaną wstrzymane. Spotykanie się z osobami spoza własnego gospodarstwa domowego ograniczone zostanie do jednej osoby, a ponadto spotkania takie będą mogły odbywać się tylko na zewnątrz. Ludziom nie wolno wjeżdżać do obszaru objętego poziomem czwartym, jak również opuszczać go.