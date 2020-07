Johnson o działaniach w dobie pandemii: mogliśmy zrobić pewne rzeczy inaczej

Biorę odpowiedzialność za wszystko, co zrobił rząd - powiedział w BBC premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson, odnosząc się do decyzji rządu w dobie pandemii COVID-19. Jego zdaniem nie ma obecnie jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy kwarantanna z powodu koronawirusa została w kraju wprowadzona zbyt późno.

- Kiedy słucha się rad naukowców, to tego typu pytania są zawsze otwarte - powiedział Boris Johnson o kwestii, czy kwarantanna z powodu koronawirusa została w Wielkiej Brytanii wprowadzona zbyt późno.

- To było coś nowego, coś, czego nie rozumieliśmy tak dobrze, jakbyśmy tego chcieli w pierwszych kilku tygodniach i miesiącach. (...) Nie wiedzieliśmy wtedy, do jakiego stopnia dochodziło do bezobjawowej transmisji wirusa między ludźmi - dodał w wywiadzie dla telewizji BBC udzielonym z okazji pierwszej rocznicy objęcia urzędu premiera.