"25 milionów powodów, by z ufnością patrzeć w przyszłość"

Brytyjski rząd poinformował w środę, że już ponad 25 milionów osób w tym kraju otrzymało pierwszą dawkę szczepionki przeciw COVID-19. To prawie połowa dorosłej populacji Wielkiej Brytanii.

Do wtorku włącznie pierwszą dawkę szczepionki w Wielkiej Brytanii dostało 25 273 226 osób, a drugą - 1 759 445. - Ten najnowszy kamień milowy jest niesamowitym osiągnięciem i daje 25 milionów powodów, aby z ufnością patrzeć w przyszłość, gdy będziemy się ostrożnie otwierać. Jeszcze raz dziękuję wspaniałej NHS, naukowcom, siłom zbrojnym, wolontariuszom i wszystkim tym, którzy pomogli nam w uruchomieniu systemu - oświadczył brytyjski premier Boris Johnson.

Minister zdrowia Matt Hancock potwierdził, że szczepienia idą szybciej niż zakładany harmonogram, zgodnie z którym do 15 kwietnia zaszczepionych ma być wszystkich dziewięć grup priorytetowych, czyli 32 mln osób. - To niezwykły wyczyn, który nastąpił dokładnie 100 dni po tym, jak Margaret Keenan otrzymała pierwszy na świecie autoryzowany zastrzyk. To była narodowa misja, jedno z największych wyzwań logistycznych od czasów wojny i chciałbym podziękować wszystkim, którzy w tym odegrali swoją rolę - powiedział.