Liczba zakażeń w Wielkiej Brytanii przekroczyła 600 tysięcy

Łączna liczba przypadków zakażenia koronawirusem w Wielkiej Brytanii przekroczyła już 600 tysięcy. W ciągu ostatniej doby wykryto 12 872 nowe. To o ponad dwa tysiące mniej niż dzień wcześniej. Zmarło także kolejnych 65 osób - poinformował brytyjski rząd.

Ponad 600 tysięcy przypadków

W całym kraju łączna liczba infekcji SARS-CoV-2 wzrosła tym samym do 603 716, co oznacza, że Wielka Brytania stała się 12. państwem świata i czwartym w Europie - po Rosji, Hiszpanii i Francji - w którym przekroczony został poziom 600 tys. zakażeń. Liczba zgonów jest o 16 niższa od tej z poprzedniego dnia, co jednak ma związek z tym, że dane dotyczące weekendów zazwyczaj są niższe.