Ponad tysiąc zakażeń w ciągu doby w Wielkiej Brytanii. Pierwszy raz od ponad miesiąca

Osiem nowych zgonów to wraz z takim samym bilansem z poprzedniej niedzieli drugi najmniejszy od 13 marca i zarazem czwarty przypadek w tym samym okresie, by dobowa liczba zgonów była jednocyfrowa. Jednak wszystkie one dotyczyły dni weekendowych, gdy z racji opóźnień przy potwierdzaniu przyczyny zgonu, bilans jest mocno zaniżony.

Niezbyt gwałtowny trend wzrostowy

Natomiast nowych zakażeń nie dość, że jest więcej o ponad sto w porównaniu do soboty, to jest najwięcej od 25 czerwca i po raz pierwszy od 26 czerwca liczba przekroczyła tysiąc. Od połowy lipca, gdy dobowa liczba nowych zakażań oscylowała wokół sześciuset, trwa niezbyt gwałtowny, ale stale utrzymujący się trend wzrostowy.

W efekcie łączna liczba zgonów wzrosła w Wielkiej Brytanii do 46 574, a potwierdzonych zakażeń - do 310 825. Pod względem ofiar śmiertelnych pandemii Wielka Brytania znajduje się na czwartym miejscu na świecie - za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią i Meksykiem, a pod względem wykrytych zakażeń - na 12. Jeśli chodzi o poszczególne części Zjednoczonego Królestwa, to w Anglii miało miejsce 41 948 zgonów, w Szkocji - 2491, w Walii - 1579, a w Irlandii Północnej - 556. Niedzielny bilans jest kolejnym, w którym nie odnotowano żadnego zgonu w Szkocji i Irlandii Północnej - w Szkocji ostatni zgon miał miejsce 17 lipca, a w Irlandii Północnej 14 lipca. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 165 tys. testów na obecność koronawirusa, a od początku pandemii - niespełna 13,29 mln. Obecne możliwości brytyjskich laboratoriów to 338,4 tys. testów na dobę.