Ponad połowa Brytyjczyków zaszczepiona pierwszą dawką. "Tak trzymać!"

"Ponad połowa dorosłej populacji Wielkiej Brytanii otrzymała pierwszy zastrzyk. Wielkie dzięki dla wszystkich zaangażowanych w to fantastyczne osiągnięcie. Tak trzymać!" - napisał na Twitterze premier Boris Johnson, który w piątek po południu sam został zaszczepiony.

Był on zatem jedną z prawie 590 tys. osób, które tego dnia otrzymały pierwszą dawkę szczepionki. Ponieważ drugą dawkę w piątek podano ponad 121 tys. osobom. Oznacza to, że łącznie w ciągu jednej doby zastrzyk dostało 711 156 osób. To o ponad 50 tys. więcej niż poprzedni rekord odnotowany zaledwie dzień wcześniej.