Niemal pięć tysięcy osób zmarło w Wielkiej Brytanii. Ponad 600 w ciągu ostatniej doby

Brytyjskie ministerstwo zdrowia poinformowało w niedzielę, że w ciągu doby zmarło 619 osób zakażonych koronawirusem. Łączny bilans wzrósł do 4932. Zakażonych jest ponad 47 tysięcy.

Nowy bilans obejmuje 24 godziny do 17 w sobotę. Jest on niższy od podanego dzień wcześniej, gdy poinformowano o rekordowej jak do tej pory dobowej liczbie zgonów, czyli 708.