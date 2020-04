Piąte państwo na świecie, w którym oficjalna liczba zgonów przekroczyła 20 tysięcy

Pod koniec marca główny doradca naukowy rządu Patrick Vallance oraz Neil Ferguson, epidemiolog z Imperial College London, mówili, że jeśli całkowita liczba zgonów będzie mniejsza niż 20 tysięcy, będzie to dobrym wynikiem. W sobotę resort zdrowia przekazał informację, że liczba zmarłych na COVID-19 przekroczyła tę barierę.

Faktyczna liczba ofiar koronawirusa jest jednak znacząco większa niż 20 tysięcy, gdyż podawane przez brytyjskie ministerstwo zdrowia statystyki dotyczą tylko zgonów w szpitalach. Jak się szacuje na podstawie danych urzędu statystycznego ONS - które podawane są z około półtoratygodniowym opóźnieniem - w domach opieki dla seniorów oraz w domach ma miejsce co najmniej 20 procent wszystkich zgonów na COVID-19.

Podany w sobotę bilans obejmuje zgony zarejestrowane w szpitalach w ciągu 24 godzin między godz. 17 w czwartek a godz. 17 w piątek. To wyraźnie więcej niż w piątek, gdy bilans nowych zgonów wynosił 684.

Brytyjskie władze medyczne uważają, że szczyt zgonów w Wielkiej Brytanii prawdopodobnie już minął, ale zarazem ostrzegają, by nie oczekiwać szybkiego, dużego spadku w statystykach. Rekordową liczbę 980 zgonów zanotowano w piątek 10 kwietnia.

Spłaszczona krzywa zakażeń

Od początku kwietnia liczba nowo wykrytych zakażeń przeważnie mieści się w przedziale 4500-5500, co - przy rosnącej liczbie przeprowadzanych testów - pokazuje, że krzywa zakażeń się spłaszczyła. W ciągu minionej doby wykonano ponad 28,7 tys. testów, co jest najwyższą dobową liczbą od początku epidemii. Bilans nowych zakażeń obejmuje okres od godz. 9 w piątek do godz. 9 w sobotę.