"Czy możecie iść do domu? To nie wakacje. Nie możecie tu przychodzić". Policja przegania młodzież z trawnika

W poniedziałek premier Boris Johnson ogłosił, że w celu zatrzymania w kraju epidemii, można wyjść z domu jedynie po niezbędne zakupy, do lekarza lub apteki, a także do pracy, jeśli wykonuje się kluczowy zawód i nie można pracować w trybie zdalnym. Zamknięte zostały wszystkie sklepy, które nie sprzedają żywności, środków higienicznych czy lekarstw.

Policja prosi: idźcie do domu

Brytyjski rząd rozesłał we wtorek do wszystkich użytkowników telefonów komórkowych w kraju przypomnienie o wprowadzonym poprzedniego wieczora nakazie pozostawania w domach. Zasada jest prosta: trzeba zostać w domu. Nie każdy jednak się do niej zastosował.

- Czy możecie proszę iść do domu? To nie wakacje, obowiązuje zakaz wychodzenia. Nie możecie tu przychodzić i opalać się. Proszę opuśćcie teren - nawoływali do nich policjanci przez megafon. Po tym słowa zamieniły się w czyny. Funkcjonariusze ruszyli, aby przepędzić młodych ludzi. Po chwili pas zieleni opustoszał. Taki stan, chociaż niecodzienny, powinien utrzymać się do odwołania.