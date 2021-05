Bez maseczek, bez dystansu. Pilotażowe imprezy klubowe

W Liverpoolu w piątek odbyły się pierwsze od wybuchu epidemii COVID-19 legalnie organizowane imprezy klubowe w Wielkiej Brytanii. Były one częścią pilotażu, którego celem jest sprawdzenie, jak można bezpiecznie przeprowadzać imprezy masowe. Następne testy prowadzone będą w sobotę i niedzielę.

Na każdą z imprez The First Dance w klubie Circus będzie mogło przyjść po 3 tysiące osób. Imprezujący nie będą musieli mieć zasłoniętych twarzy ani zachowywać dystansu społecznego, ale muszą mieć negatywny wynik testu na obecność koronawirusa, który wykonany będzie w lokalnym punkcie testów w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem wydarzenia.

Uczestnicy będą też zachęcani, aby wykonać test typu PCR w pięć dni po imprezie. Dodatkowym warunkiem uczestnictwa w pilotażu było to, że o bilety mogły się ubiegać tylko osoby mieszkające w Liverpoolu i okolicach oraz niewykazujące żadnych objawów zakażenia.

Imprezy w ramach rządowego pilotażu

W piątkowy wieczór wystąpili Sven Vaeth, The Blessed Madonna i Jayda G, zaś główną gwiazdą w sobotę będzie Fatboy Slim. Naukowcy wykorzystują te weekendowe imprezy do sprawdzenia, czy mieszanie się tłumów i tańczenie w zamkniętych pomieszczeniach zwiększa przenoszenie wirusa.

Są one częścią już trwającej serii dziewięciu wydarzeń rozrywkowych i sportowych, podczas których badane jest, w jaki sposób bezpiecznie można wrócić do ich przeprowadzania z pełnym udziałem publiczności. W części z nich sprawdzone będzie wykorzystanie do tego celu certyfikatów szczepionkowych.