"Nalegamy, aby mieszkańcy nadal poważnie traktowali ryzyko związane z koronawirusem"

Kolejne miasto w północno-zachodniej Anglii postanowiło wprowadzić dodatkowe lokalne restrykcje w związku z pandemią COVID-19. We wtorek na taki krok zdecydowały się władze miejskie Oldham w związku z 4,5-krotnym wzrostem liczby zakażeń koronawirusem w ciągu tygodnia.

Zgodnie z zaleceniami mieszkańcy nie mogą odwiedzać innych osób w ich domach, a podczas spotkań na zewnątrz muszą utrzymywać dwumetrową odległość. Ponadto wszyscy, którzy z powodu szczególnej podatności na zakażenie izolują się, muszą nadal to robić co najmniej do 14 sierpnia, zaś domy opieki nie mogą luzować restrykcji dotyczących odwiedzin. Wszystkie te zalecenia mają pozostać w mocy przez dwa tygodnie.