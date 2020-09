Premier Wielkiej Brytanii: osiągnęliśmy niebezpieczny punkt zwrotny 

Najwyżej 15 osób na weselach, najwyżej 30 na pogrzebach, kary dla wszystkich bez wyjątku za łamanie zasad sanitarnych - to tylko część wytycznych, którymi będą się musiały kierować osoby żyjące w Anglii w kolejnych tygodniach, a może miesiącach. Cel to zatrzymanie drugiej fali koronawirusa, powiedział premier Boris Johnson.

Te dotyczą jednak tylko Anglii, bo ochrona zdrowia w Szkocji, Walii i Irlandii Północnej to obszar pozostający w kompetencjach tamtejszych rządów. We wtorek zaostrzone restrykcje ma również jednak przedstawić rząd szkocki, a po południu wchodzą w życie dodatkowe restrykcje na terenie całej Irlandii Północnej.

Nowe restrykcje

Ogłaszając zmiany, Boris Johnson zapowiedział, że "to nie jest powrót do pełnego lockdownu", ale lista nowych wytycznych jest długa:

- wszyscy, którzy mogą pracować z domu, powinni to robić - we wszystkich pubach, barach i restauracjach będzie wymóg obsługi wyłącznie przy stolikach - lokale gastronomiczne będą mogły być czynne tylko do godziny 22 - maksymalnie 15 osób będzie mogło uczestniczyć w weselach - maksymalnie 30 osób będzie mogło uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych - kary dla przedsiębiorców za łamanie zasad sanitarnych - nakaz zasłaniania twarzy zostanie rozszerzony na pracowników sklepów i taksówkarzy oraz na lokale gastronomiczne (poza czasem jedzenia bądź picia) - kary dla wszystkich osób niezasłaniających nosa i ust podwyższone ze 100 do 200 funtów - wstrzymane zostają plany powrotu publiczności na wydarzenia sportowe, a także plany wznowienia targów i konferencji.