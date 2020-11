"Rząd zakopał się w dziurze i zamiast przyznać się do błędów, kopie głębiej". Farage ma nowy plan

Nigel Farage, faktyczny lider Partii Brexitu (Brexit Party), oraz jej przewodniczący Richard Tice zapewnili w poniedziałek, że nadal będą uważnie pilnować rządu i tego, czy w negocjacjach z Unią Europejską dotyczących umowy handlowej nie zdradza idei wyjścia ze Wspólnoty. Oświadczyli jednak, że teraz jest czas, by skupić energię i środki na innych kwestiach. Stąd złożony do komisji wyborczej wniosek o zmianę nazwy partii na Reform UK.

"Najbardziej palącą kwestią jest żałosna reakcja rządu na koronawirusa. Ta strategia polega na przestraszeniu narodu i skłonieniu go do uległości, w połączeniu z szeregiem blokad, przepisów, regulacji i gróźb. Chodzi o grę na zwłokę w nadziei, że cudem pojawi się szczepionka" - napisali politycy we wspólnym artykule w poniedziałkowym "Daily Telegraph".