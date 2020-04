13-latek zakażony koronawirusem zmarł w brytyjskim szpitalu

We wtorek w londyńskim szpitalu zmarł 13-letni chłopiec zakażony koronawirusem. O jego śmierci poinformowały władze szpitala. Jest on najmłodszą dotychczas ofiarą epidemii w Wielkiej Brytanii i jedną z najmłodszych na świecie. "O zgonie został poinformowany koroner i nie będzie więcej komentarzy w tej sprawie" - przekazała w oświadczeniu placówka.

Nic nie wiadomo o tym, aby miał inne problemy zdrowotne

Jak podało BBC, chłopiec - Ismail Mohamed Abdulwahab z Brixton w południowym Londynie - trafił do szpitala w związku z poważnymi problemami z oddychaniem i mimo że został podłączony do respiratora, w poniedziałek rano zmarł. Dodano, że nic nie wiadomo o tym, by cierpiał na choroby współtowarzyszące.