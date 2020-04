Tragiczna doba w Wielkiej Brytanii. Zmarło najwięcej osób od początku pandemii

W ciągu doby w związku z powikłaniami wywołanymi koronawirusem w Wielkiej Brytanii zmarło 786 osób. Jest to najwyższy dzienny wzrost od początku pandemii. Łączna liczba zgonów wywołanych COVID-19 w tym kraju sięgnęła 6159 - podało we wtorek po południu brytyjskie ministerstwo zdrowia.

Nadzieja się rozwiała

Koronawirus w Wielkiej Brytanii

Ministerstwo zdrowia w Londynie oznajmiło, że od początku epidemii testom na obecność koronawirusa poddano 213181 osób, z czego zakażenie stwierdzono u 55242. To oznacza wzrost o 3634, w stosunku do sytuacji z poniedziałku, czyli nieco niższy niż poprzedniego dnia. Bilans nowych zakażeń obejmuje okres od godz. 9 w poniedziałek do godz. 9 we wtorek.