Koronawirus w Wielkiej Brytanii. Najwyższy bilans zakażeń od początku pandemii

W Wielkiej Brytanii poinformowano we wtorek o blisko 130 tysiącach nowych zakażeniach koronawirusem. To najwyższy dobowy bilans od początku pandemii. W kraju rosną obawy o rozprzestrzenianie się wariantu omikron, ale rząd nie zdecydował się na zaostrzenie obostrzeń. Rekordowy bilans infekcji odnotowano też we wtorek we Włoszech.