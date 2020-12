Tylu zakażeń dziennie Brytyjczycy nie mieli od początku epidemii. Prawie dwa razy więcej niż w zeszłą niedzielę

Brytyjskie władze poinformowały, że w ciągu ostatniej doby wykryto 35 928 nowych potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, najwięcej od początku epidemii. To liczba o 8876 wyższa od tej z soboty i prawie dwukrotnie wyższa od bilansu z poprzedniej niedzieli. Dotychczas najwyższym bilansem był ten z ostatniej środy - 35 383 - ale obejmował on około 11 tysięcy zaległych przypadków z poprzednich dni z Walii.

Nowa odmiana koronawirusa

Dobową najwyższą jak dotąd liczbę zakażeń odnotowano w Anglii, gdzie wykryto ich 32 155, co jest drugim przypadkiem od początku epidemii, gdy przekroczony został poziom 30 tysięcy. Pewien spadek w porównaniu z sobotą nastąpił w Walii, ale 2334 infekcje nadal są jednym z najwyższych bilansów. Statystyki ze Szkocji (934) i Irlandii Północnej (505) są zbliżone do obserwowanych w ostatnim czasie.

Łącznie ponad dwa miliony zakażonych

Od początku epidemii z powodu COVID-19 zmarło prawie 70 tysięcy osób

Nowe restrykcje

W Londynie i południowo-wschodniej Anglii od północy z soboty na niedzielę co najmniej do 30 grudnia obowiązują ściślejsze ograniczenia wprowadzone z powodu rozprzestrzeniania się nowego wariantu koronawirusa w Wielkiej Brytanii. Restrykcje tzw. czwartego poziomu obejmują m.in. zakaz wychodzenia z domu bez ważnej potrzeby, zamknięcie sklepów (z wyjątkiem sprzedających niezbędne towary), zakładów usługowych i miejsc rozrywki.

Ten plan miał obowiązywać na terenie całej Wielkiej Brytanii od 23 do 27 grudnia. Premier Boris Johnson ograniczył go do pierwszego dnia świąt Bożego Narodzenia, 25 grudnia i do terenów objętych niższym niż czwarty poziomem restrykcji.