Najwięcej zakażeń od lutego. Władze o "sposobie na wyjście z pandemii"

Władze medyczne w Wielkiej Brytanii poinformowały w środę o ponad 16 tysiącach nowych zakażeń koronawirusem. To najwyższy dobowy wskaźnik nowych infekcji od początku lutego tego roku. - Szczepienia są naszym sposobem na wyjście z tej pandemii - przekonywał na konferencji prasowej Nadhim Zahawi, wiceminister zdrowia odpowiedzialny za szczepienia.

Łącznie w ciągu siedmiu dni do środy stwierdzono prawie 79,5 tysiąca infekcji, czyli o 43,9 procent więcej niż w poprzednich siedmiu. Niemal wszystkie wykryte przypadki koronawirusa to zakażenia wariantem Delta, który po raz pierwszy zidentyfikowano w Indiach. W środę poinformowano też, że w Wielkiej Brytanii potwierdzono 41 przypadków jego nowej odmiany nazwanej Delta plus.