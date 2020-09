Ogromny wzrost zakażeń w Wielkiej Brytanii. Najwyższy dobowy bilans od 1 maja

Brytyjski rząd poinformował w środę o 6178 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. To jeden z najwyższych bilansów dobowych od początku epidemii w tym kraju. Odnotowano też 37 zgonów.

Aż 6178 nowych zakażeń to o 1252 więcej niż we wtorek. Od początku epidemii w Wielkiej Brytanii tylko cztery razy zdarzyło się, by w ciągu doby wykryto więcej niż 6000 nowych infekcji. Ostatni taki przypadek odnotowano 6 maja, a ostatni raz, kiedy ich liczba była wyższa od tej z wtorkowego i środowego bilansu, miał miejsce 1 maja.