Mniej zgonów w Wielkiej Brytanii. Pierwszy taki bilans od blisko dwóch tygodni

Jest on wyraźnie niższy niż te podawane w ostatnich dniach, kiedy na przykład w sobotę informowano o 888 zgonach. To pierwszy przypadek od 13 dni, kiedy dobowa liczba zmarłych jest mniejsza niż 600.

W weekend jednak stwierdzanie COVID-19, choroby wywoływanej koronawirusem, jako przyczyny zgonu może odbywać się z opóźnieniem, jak już zdarzało się w przeszłości. Nie jest zatem pewne, czy to jest przyczyną takiego bilansu, czy też spadająca liczba chorych przyjmowanych do szpitali zaczęła się przekładać na mniejszą liczbę zgonów.

Kilka tysięcy zakażeń więcej

W przypadku 120 067 testów uzyskano wynik pozytywny, co oznacza wzrost o 5850 w stosunku do stanu z poprzedniego dnia. Jest to nieco wyższy bilans niż podawany w sobotę. Dane dotyczące nowych zakażeń obejmują okres od godz. 9 w sobotę do godz. 9 w niedzielę.