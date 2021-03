W ciągu minionej doby w Wielkiej Brytanii zmarło 17 osób. Najmniej od pół roku

Ponad połowa Brytyjczyków zaszczepiona

W ciągu ostatniej doby wykryto 5342 nowe zakażenia - o 30 więcej niż poprzedniego dnia i o 250 więcej niż w ubiegły poniedziałek. W minionych siedmiu dniach wykryto 38 398 infekcji, co stanowi spadek o 4,7 proc. w stosunku do poprzednich siedmiu dni. Od początku pandemii wykryto ich 4,3 miliona.

Po trzech kolejnych dniach z rekordami wykonanych szczepień, w niedzielę ich liczba była zauważalnie niższa - niespełna 420 tys. wobec ponad 844 tys. w sobotę, ale Wielka Brytania nadal jest na dobrej drodze, by zrealizować cel, jakim jest zaoferowanie do 15 kwietnia przynajmniej pierwszej dawki szczepionki wszystkim osobom z dziewięciu grup priorytetowych, które obejmują 32 miliony obywateli. Do niedzieli włącznie pierwszą dawkę otrzymało prawie 28 milionów osób, co stanowi 53,2 proc. dorosłych mieszkańców kraju, a drugą - 2,28 miliona, czyli 4,3 proc. dorosłej populacji.