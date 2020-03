Londyn przechodzi do drugiego etapu walki z koronawirusem

Naczelny lekarz Anglii Chris Whitty powiedział w czwartek, że Wielka Brytania przechodzi z fazy powstrzymywania koronawirusa do fazy opóźniania wybuchu jego epidemii w kraju. Ten etap może oznaczać podjęcie środków mających na celu ograniczenie przemieszczania się ludzi.

Whitty był pytany przez komisję parlamentarną, czy Wielka Brytania przeszła do drugiego z czterech etapów rządowego planu, który obejmuje opanowanie wirusa, opóźnianie jego rozprzestrzeniania się, badanie jego pochodzenia i złagodzenie jego skutków.

Jak wyjaśnił rząd w przedstawionej we wtorek strategii działania, w drugim etapie głównym celem byłoby opóźnienie szczytu epidemii do późniejszego okresu w roku, kiedy pogoda jest cieplejsza, a służba zdrowia znajduje się pod mniejszą presją związaną z sezonową grypą. Dałoby to również więcej czasu na testowanie leków i opracowanie szczepionek.