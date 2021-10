Szef brytyjskiego resortu zdrowia wzywa pracowników domów opieki do szczepień

Jeśli pracownicy domów opieki nie przyjmą obu dawek szczepionki przeciw COVID-19 przed 11 listopada, powinni odejść z pracy - stwierdził minister zdrowia Wielkiej Brytanii Sajid Javid. Sektor opieki społecznej ostrzega, że wymóg szczepień może spowodować odejście sporej części personelu, co jeszcze pogłębi istniejący deficyt kadrowy.

- Jeśli pracujesz w domu opieki, pracujesz z niektórymi z najbardziej narażonych ludzi w naszym kraju i nie możesz zdobyć się na trud, by się zaszczepić, odejdź i poszukaj sobie innej pracy. Jeśli chcesz się nimi opiekować, jeśli chcesz dla nich gotować, chcesz ich karmić, kłaść ich do łóżka, powinieneś się zaszczepić. Jeśli nie zamierzasz się szczepić, to dlaczego pracujesz w opiece? - mówił Javid w rozmowie z radiem BBC4.