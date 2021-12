Minister zdrowia Wielkiej Brytanii: omikron stanowi ponad 20 procent nowych zakażeń

Sajid Javid poinformował, że wariant omikron stanowi obecnie ponad 20 procent wszystkich zakażeń koronawirusem w Anglii, a w Londynie jest to już 44 procent. Brytyjski minister zdrowia przewiduje, że w najbliższych 48 godzinach omikron stanie się wariantem dominującym.

UKHSA podała w poniedziałek, że w ciągu ostatniej doby stwierdzono prawie 54,7 tys. nowych infekcji, z tego 1534 - wariantem omikron - oraz zarejestrowano 38 zgonów z powodu COVID-19. Łączna liczba wykrytych zakażeń omikronem to 4713.

Wzrost liczby zakażeń wariantem omikron koronawirusa

Minister zdrowia potwierdził też wcześniejsze informacje, że z powodu nowego wariantu do szpitali trafiło 10 osób, a jedna zmarła. - Istotne jest, abyśmy pamiętali, że pomiędzy hospitalizacjami i zgonami jest wynoszące około dwa tygodnie opóźnienie w stosunku do infekcji, więc możemy się spodziewać, że liczby te dramatycznie wzrosną w nadchodzących dniach i tygodniach - zastrzegł.

Brytyjczycy przyjmują dawkę przypominającą szczepionki

Javid powiedział posłom, że jeśli wyznaczony dzień wcześniej przez premiera Borisa Johnsona cel w postaci zaoferowania przed końcem roku dawki przypominającej wszystkim dorosłym ma zostać zrealizowany, to dotychczasowy dzienny rekord szczepień - 840 tysięcy - będzie musiał być pobijany każdego dnia. Do tej pory dawkę przypominającą przyjęło ponad 23,5 mln osób, czyli 41 proc. mieszkańców w wieku powyżej 12 lat.

Javid poinformował również, że dawka przypominająca będzie wymagana w certyfikatach covidowych, które od środy w Anglii będą warunkiem wejścia do nocnych klubów oraz na imprezy masowe powyżej określonej liczby miejsc na widowni. Choć nie stanie się to już od środy, lecz dopiero, gdy wszyscy będą mieli już możliwość przyjęcia dodatkowej dawki, ponadto do wejścia nadal będzie uprawniał negatywny wynik testu na obecność koronawirusa.