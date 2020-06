"Wirus się rozwija niezależnie od tego, jaka jest sprawa". Minister zdrowia odradza udziału w demonstracjach

- Rozumiem, że ludzie chcą pokazać swoje zaangażowanie w sprawę, na której im zależy, ale jest to wirus, który rozwija się w kontaktach społecznych, niezależnie od tego, jaka jest ta sprawa - powiedział podczas codziennej konferencji prasowej minister zdrowia Wielkiej Brytanii Matt Hancock. Zalecił, aby ludzie nie uczestniczyli w dużych demonstracjach po tym, jak w kraju dziesiątki tysięcy osób wzięło udział w protestach popierających ruch Black Lives Matter.

Protesty i demontaże pomników

W związku ze śmiercią 46-letniego George’a Floyda, czarnoskórego mężczyzny , który zmarł w wyniku policyjnej interwencji w Minneapolis w USA, w wielu krajach na świecie dochodzi do wystąpień i demonstracji przeciw brutalności funkcjonariuszy, jak i nadal obecnemu w wielu sferach życia publicznego rasizmowi. W wielu miejscach świata niszczone są przez demonstrantów, bądź usuwane przez władze pomniki osób, którym zarzuca się rasizm i udział w wyzysku czarnoskórych przez imperia kolonialne.

Podczas protestów w niedzielę tłum obalił i wrzucił do portu pomnik kupca, posła, filantropa i handlarza niewolników Edwarda Colstona w Bristolu, który wyłowiono w czwartek. Tymczasem w Poole na południu Anglii zdemontowany ma zostać pomnik twórcy scoutingu Roberta Badena-Powella. We wtorek sprzed Muzeum Londyńskich Doków usunięto pomnik kupca, plantatora i właściciela niewolników Roberta Milligana. Z kolei Uniwersytet w Liverpoolu zdecydował w środę o zmianie nazwy budynku noszącego imię Williama Gladstone'a, XIX-wiecznego polityka, który czterokrotnie był premierem Wielkiej Brytanii, ze względu to, że jego rodzina miała niewolników.