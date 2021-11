Minister chwali efekt szczepień. Zapowiada przejście "od pandemii do endemii"

Były brytyjski wiceminister zdrowia do spraw szczepień, a obecnie minister edukacji Nadhim Zahawi ocenił, że dzięki wysokiemu poziomowi zaszczepienia Wielka Brytania ma szansę jako pierwsza z dużych gospodarek wyjść z pandemii COVID-19. W Wielkiej Brytanii przynajmniej jedną dawkę szczepionki przyjęło 88,3 proc., a obie 80,3 proc. mieszkańców powyżej 12. roku życia.

- Nasz czterostopniowy plan oznaczał, że byliśmy w stanie otworzyć gospodarkę w lecie. Niektórzy mówili, że to był błąd. Ja uważam, że to była absolutnie słuszna decyzja - powiedział w rozmowie z radiem LBC były brytyjski wiceminister zdrowia do spraw szczepień, a obecnie minister edukacji Nadhim Zahawi.