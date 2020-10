Brytyjski minister: testy ścieków dają możliwość wykrywania ognisk koronawirusa

Na początku tygodnia naukowcy z University College London i Londyńskiej Szkoły Higieny i Medycyny Tropikalnej (LSHTM) przedstawili brytyjskiemu rządowi rekomendacje dotyczące strategii testowania na obecność koronawirusa. Oprócz inwestycji w laboratoria publicznej służby zdrowia w celu zwiększenia liczby testów, zalecenia objęły także rozpoczęcie nadzoru środowiskowego poprzez badanie ścieków. Według naukowców, może on być elementem systemu wczesnego ostrzegania o nowych ogniskach COVID-19.

"Krok do przodu, który daje nam szansę na uzyskanie lepszej informacji na temat skali zakażeń"

Zgromadzone w ten sposób dane są następnie przekazywane do systemu wykrywania kontaktów osób zakażonych - NHS Test and Trace - oraz lokalnych władz, umożliwiając im na podjęcie natychmiastowych działań w celu spowolnienia rozprzestrzeniania się wirusa. Pozwala to także ostrzec lokalnych pracowników ochrony zdrowia o zwiększonym ryzyku i poinformować mieszkańców o wzroście zakażeń w ich okolicy.