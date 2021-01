Chorzy na COVID-19 przewożeni do szpitali w innych miastach. "Bezprecedensowa powaga sytuacji"

Według brytyjskiego dziennika "Guardian" w ostatnich dniach pewną liczbę pacjentów z COVID-19 przewieziono ze szpitali w Londynie do Birmingham, Northampton, Sheffield i Newcastle, a z Birmingham - do Newcastle, żeby z kolei zwolnić miejsca dla przywożonych z Londynu. "Guardian" nie podaje żadnych konkretnych liczb, ale według BBC w przypadku transferów na najdłuższej trasie, czyli z Londynu do Newcastle, były to sporadyczne przypadki, mniej niż pięć osób.