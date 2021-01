W Londynie wirus "wymknął się spod kontroli". Szpitale na granicy przeciążenia

W szpitalach w Londynie przebywa obecnie 7034 pacjentów chorych na COVID-19, co jest liczbą o 35 procent wyższą niż w szczytowym momencie pierwszej fali epidemii, zaś liczba pacjentów podłączonych do respiratorów wzrosła między 31 grudnia a 6 stycznia o 42 procent - z 640 do 908. Codziennie do szpitali przyjmowanych jest średnio około 800 pacjentów, czyli tyle, ile osób mieści cały szpital św. Tomasza w Londynie - jeden z największych w brytyjskiej stolicy.