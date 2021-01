Londyńscy policjanci siądą za kierownicami karetek

Dodał, że ochotnicy będą wybierani z tych jednostek, w których pozwoli na to sytuacja. – Pozostaniemy zdolni do podejmowania działań operacyjnych – zapewnił, dodając, że policja metropolitalna ma "długą historię wspierania naszych kolegów ze służb w całym mieście, reagując na najtrudniejsze wyzwania Londynu".

"Egzekwowanie tych zasad ratuje życie"

W niedzielę minister spraw wewnętrznych Priti Patel zapowiedziała, że brytyjska policja będzie bardziej zdecydowanie reagować na łamanie obostrzeń sanitarnych. - Zdecydowana większość społeczeństwa wspiera ten ogromny narodowy wysiłek i przestrzega zasad. Jednak tragiczna liczba nowych przypadków i zgonów w tym tygodniu pokazuje, że nadal istnieje potrzeba zdecydowanego egzekwowania przepisów w przypadkach, w których ludzie wyraźnie łamią te zasady, co zapewni, że będziemy chronić nasz kraj przed tym śmiertelnym wirusem. Egzekwowanie tych zasad ratuje życie, to proste - oświadczyła Patel.

Wypowiedź Patel była nawiązaniem do wytycznych wydanych w tym tygodniu przez Krajową Radę Szefów Policji (NPCC), według których funkcjonariusze powinni nakładać więcej mandatów i robić to szybciej. Napisano w nich, że funkcjonariusze nadal powinni przekonywać do przestrzegania przepisów i wyjaśniać wszelkie zmiany. "Jednak jeśli dana osoba lub grupa nie zareaguje odpowiednio, wówczas egzekwowanie prawa może nastąpić bez ponawiania prób zachęcania ludzi do przestrzegania prawa" - głoszą wytyczne.