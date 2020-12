Londyn opustoszał. Zobacz nagranie z lotu ptaka

Niedziela to pierwszy dzień, w którym w Londynie obowiązuje czwarty, najsurowszy poziom ograniczeń związanych z koronawirusem. Obejmuje on między innymi zakaz wyjścia z domu bez ważnych powodów. Opustoszały ulice, dworce i place brytyjskiej stolicy.

Brytyjski minister zdrowia Matt Hancock zasugerował w niedzielę, że nowe, ostrzejsze ograniczenia antyepidemiczne nie zostaną szybko zdjęte. Uzasadniał to tym, że nowy wariant koronawirusa, który się pojawił, jest bardzo trudny do kontrolowania.

- Biorąc pod uwagę, jak szybko rozprzestrzenia się ten nowy wariant, bardzo trudno będzie go kontrolować do czasu wprowadzenia szczepionki. Naprawdę musimy to kontrolować. Mamy przed sobą długą drogę, aby to rozwiązać, zasadniczo musimy wdrożyć tę szczepionkę, aby zapewnić ludziom bezpieczeństwo - powiedział Hancock w telewizji Sky News.