Boris Johnson ogłosił nowy lockdown w Anglii

Zgodnie z ogłoszonymi obostrzeniami Anglicy będą mogli wychodzić z domu tylko w uzasadnionych przypadkach – gdy muszą pójść do pracy, zająć się osobami wymagającymi opieki, zrobić zakupy, iść do lekarza. wykonać test na obecność koronawirusa lub uciekają przed przemocą domową. Wyjątkiem jest również wykonywanie ćwiczeń fizycznych na zewnątrz raz dziennie w okolicy domu z maksymalnie jedną osobą spoza własnego gospodarstwa domowego lub tzw. bańki wsparcia.

Lockdown w Anglii: zamknięte zostaną szkoły, ale działać będą żłobki i przedszkola

"Nadchodzące tygodnie będą najtrudniejsze, ale naprawdę wierzę, że wkraczamy w ostatnią fazę walki"

- Kiedy mówię do was dzisiaj wieczorem, nasze szpitale są pod większą presją z powodu Covidu niż kiedykolwiek od początku pandemii – powiedział brytyjski premier Boris Johnson w wieczornym wystąpieniu telewizyjnym. Wskazał, że w samej tylko Anglii liczba chorych w szpitalach jest o 40 procent wyższa obecnie niż była w szczycie pierwszej fali.

Johnson nie powiedział, do kiedy restrykcje będą obowiązywać, zasugerował jedynie, że ma nadzieję na ich poluzowanie w połowie lutego. Rząd liczy, że do tego czasu uda się zaszczepić wszystkie osoby z pierwszych czterech priorytetowych grup.

- Jeśli uda nam się zaszczepić wszystkie te grupy, usuniemy ogromną liczbę ludzi z drogi wirusa. I oczywiście, to w końcu pozwoli nam znieść wiele ograniczeń, które cierpimy tak długo – mówił. - Jeśli liczba zgonów zacznie spadać i jeśli wszyscy odegrają swoją rolę przestrzegając zasad, to mam nadzieję, że będziemy mogli stopniowo wychodzić z zamknięcia, ponownie otwierać szkoły po przerwie międzysemestralnej w połowie lutego i zacząć ostrożnie obniżać poziom restrykcji w regionach – dodał. Johnson wyraził też nadzieję, że nowe obostrzenia przyczynią się do zmniejszenia liczby zakażeń.