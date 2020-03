List Johnsona "w chwili narodowego zagrożenia": wiemy, że będzie jeszcze gorzej, zanim się polepszy

Nie zawahamy się pójść dalej, jeśli zalecenia naukowe i medyczne będą mówić, że musimy to zrobić - napisał premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson w liście, który od przyszłego tygodnia będzie rozsyłany do wszystkich gospodarstw domowych w kraju. Szef rządu dodał, że kryzys związany z koronawirusem jeszcze się pogorszy, zanim sytuacja zacznie się poprawiać.

"Od samego początku staramy się wprowadzać odpowiednie środki we właściwym czasie. Nie zawahamy się pójść dalej, jeśli zalecenia naukowe i medyczne będą mówić, że musimy to zrobić" - napisał Boris Johnson, który sam przebywa w izolacji po pozytywnym wyniku testu na obecność koronawirusa .

Wprowadzono ostre restrykcje

Johnson podziękował w liście pracownikom publicznej ochrony zdrowia oraz wolontariuszom, którzy zgłosili się do pomocy. "To naprawdę inspirujące widzieć, jak nasi lekarze, pielęgniarki i inni opiekunowie wspaniale odnoszą się do potrzeb chwili. Tysiące emerytowanych lekarzy i pielęgniarek wraca do NHS (National Health Service - red.), a setki tysięcy obywateli zgłasza się na ochotnika do pomocy najsłabszym. Dlatego też, w tym momencie narodowego zagrożenia, wzywam was, proszę, pozostańcie w domu, chrońcie NHS i ratujcie życie" - napisał Johnson.