Liczba zmarłych przekroczyła tysiąc. Prognozy: szczyt epidemii jeszcze przed nami

Co najmniej tysiąc osób zmarło wskutek epidemii COVID-19 w Wielkiej Brytanii. W ciągu ostatniej doby odnotowano najwyższy do tej pory przyrost zgonów. Zakażonych koronawirusem jest ponad 17 tysięcy osób, a wśród nich członkowie brytyjskiego rządu. Władze spodziewają się, że szczyt epidemii w tym kraju nastąpi za dwa-trzy tygodnie.

W Wielkiej Brytanii liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19 wyniosła do soboty 1019 osób. Jak podało tego dnia brytyjskie ministerstwo zdrowia, w ciągu ostatniej doby na Wyspach z powodu choroby wywołanej koronawirusem zmarło 260 osób, co jest tam największą do tej pory dobową liczbą zgonów od początku epidemii. W podanym w czwartek bilansie zgonów liczba zmarłych po raz pierwszy przekroczyła 100, a w piątkowym bilansie wyniosła 181.

Ministerstwo przekazało także, że liczba wykrytych zakażeń wzrosła do soboty do 17 089.

Koronawirus na szczytach władzy

W sobotę o niepokojących objawach poinformował minister do spraw Szkocji Alister Jack. - W ciągu ostatnich 24 godzin rozwinęły się u mnie łagodne objawy typowe dla koronawirusa. Zgodnie ze wskazówkami medycznymi, sam się izoluję i pracuję w domu - oświadczył 56-letni minister. Wyjaśnił, że te objawy to podwyższona temperatura i kaszel.

Na lotnisku w Birmingham powstanie kostnica

Pierwsze wytworzone w niej maski ochronne trafiły już do pracowników medycznych. Royal Mint poinformowała w piątek, że jest w stanie produkować tysiące masek dziennie, jeżeli będzie miała wystarczającą ilość potrzebnych materiałów. Zwróciła się więc do brytyjskich producentów, aby pomogli jej zaopatrzyć się w przezroczysty plastik, którego obecnie brakuje na rynku.

Budowa szpitali trwa

By lepiej przygotować się na walkę z pandemią, Wielka Brytania realizuje budowę tymczasowych szpitali. Pierwszy taki szpital, który budowany jest z pomocą armii w centrum konferencyjnym ExCeL London we wschodnim Londynie, ma być gotowy w przyszłym tygodniu.

- Podejmujemy nadzwyczajne działania mające na celu budowę nowych szpitali w bardzo krótkim czasie, począwszy od szpitala NHS Nightingale we wschodnim Londynie. Ponieważ oczywiście to nie jest tylko problem Londynu, ale całego kraju, wydałem zgodę na budowę dwóch kolejnych szpitali w typie NHS Nightingale, zaczynając od Birmingham National Exhibition Centre i Manchester Central Convention Centre, i kolejnych po nich - przekazał w piątek Simon Stevens, szef angielskiego oddziału NHS, publicznej brytyjskiej służby zdrowia. Dodał, że mają być one gotowe do połowy kwietnia.